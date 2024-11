Flamengo pode ter nove retornos contra o Fortaleza

Rubro-Negro teve 13 desfalques na vitória sobre o Cuiabá. Lista de desfalques, porém, ainda segue longa. Veja provável escalação do Flamengo

Após ter 13 desfalques diante do Cuiabá, o Flamengo comemora o provável retorno de nove deles diante do Fortaleza. Afinal, a bola vai rolar só na próxima terça-feira (26), às 20h, na Arena Castelão, pela 35ª rodada do Brasileirão.

A lista de retornos é encabeçada por Gabigol. Vale lembrar que ele foi afastado pela diretoria dos dois últimos jogos. Além dele, o Flamengo contará com as voltas de Gerson, Plata, Varela e Léo Ortiz, que foram desfalque contra o Cuiabá por terem sido convocados para as respectivas seleções.