Flamengo: Landim e Paes assinarão compromisso para construção do estádio

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, receberá Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (25), às 11h, na Gávea. Dessa forma, haverá a assinatura do compromisso para viabilizar a construção do estádio do Rubro-Negro, na região central da cidade. Eles estarão acompanhados do vice-presidente Geral, Rodrigo Dunshee, e o vice-presidente de Patrimônio, Marcos Bodin. O acordo de intenções prevê a elaboração de um Projeto de Lei pelo Município, para estabelecer uma operação consorciada utilizando transferência do direito de construir, a fim de que o Flamengo obtenha recursos para a construção o estádio.

Sobre o estádio do Flamengo O 'nascimento' do estádio do Flamengo é um projeto de décadas no clube. Desse modo, o Flamengo conseguiu comprar um terreno de 86.592 m² por R$ 138.195.000, valor mínimo estipulado pela Prefeitura no edital da desapropriação do local. O espaço está localizado no bairro de São Cristóvão, na Região do Gasômetro, a poucos metros do Centro.

Dessa forma, a região deve abrigar quatro estádios em um pequeno raio. Afinal, do terreno comprado pelo Flamengo até São Januário, do Vasco, são 3,5 km. Já para o estádio Ronaldo Luiz Nazário de Lima, do São Cristóvão, é de 1,5 km. Já para o Maracanã é de apenas 4 km. O Flamengo apresentou, na noite da última sexta-feira (22), o projeto da construção de seu estádio. A apresentação é resultado de um estudo preliminar, que engloba as bases de projeto, com maiores detalhes sobre o estádio. O clube estima um investimento total de R$ 1,93 bilhão, com todos os gastos previstos, desde o terreno até o paisagismo. A previsão é que a inauguração aconteça no dia 15 de novembro de 2029, aniversário do clube. Clique aqui para ver imagens do projeto do estádio

Início das obras? O Flamengo projetou seu estádio para ser o mais alto que o Maracanã e o Santiago Bernabéu, com 60 metros de altura, equivalente a um prédio de 20 andares. Além disso, haverá 16 rampas de acesso para o interior da estrutura. Aliás, as obras devem começar apenas no início de 2026, enquanto o ano que vem deve ser reservado para mais burocracias. Um dos destaques do projeto é a pressão que o estádio pretende criar sobre os adversários. O espaço entre a arquibancada e o gramado será um dos menores do Brasil. Somado a isso, estudos do clube apontam que a acústica da arquibancada norte, destinada à torcida do Flamengo, chegará ao campo com 16 decibéis a mais que o normal. O estádio deve ter capacidade para pouco mais de 77 mil pessoas (o Maracanã suporta 78 mil). Também há a previsão de um telão do lado de fora para a concentração de torcedores.