Destaque contra Vasco, Garro vibra com ‘salto’ do Corinthians no Brasileirão

Timão superou o Cruzmaltino por 3 a 1 em tarde irretocável do argentino na Neo Química Arena, com dois gols e uma assistência

O Corinthians não só deixou o risco de rebaixamento no passado, como passou a mirar uma vaga na Copa Libertadores da América 2025. Aliás, para o autor de dois dos três gols da vitória por 3 a 1 sobre o Vasco, Rodrigo Garro, o Timão agora está se aproximando do lugar que realmente o pertence. A equipe de Ramón Díaz figura na nona colocação do Brasileirão com os mesmos 47 pontos do Cruzeiro – sétimo lugar.

“Fizemos um bom jogo, com um rival difícil. Merecíamos terminar a última parte do ano dessa maneira, merecíamos como grupo, equipe, e pessoalmente é um momento lindo que estou passando.Estou com um bom trabalho no dia a dia, ajudando a equipe a fazer o melhor”, e completou: