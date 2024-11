Cortada por lesão, Nycole reencontra a Austrália

Atacante da Seleção Brasileira foi cortada do Mundial do ano passado após lesão em jogo-treino no país. Agora, encara a Austrália em amistosos

A atacante Nycole retorna à Austrália determinada a reescrever um capítulo importante de sua história na Seleção Brasileira. Em julho de 2023, a atleta do Benfica estava no país da Oceania para a disputa da Copa do Mundo. Entretanto, ela sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante um jogo-treino, o que a deixou de fora do Mundial.

Hoje, pouco mais de um ano depois, Nycole retorna ao lugar que lhe trouxe “uma frustração muito grande”. Mas com o desejo de mudar sua perspectiva do local.