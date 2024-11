Battaglia exalta o pontinho do Atlético no MorumBIS: ‘Não é fácil’

Volante do Atlético disse que movimentação do São Paulo tornou o jogo difícil, mas o Galo conseguiu 'segurar' o resultado Crédito: Jogada 10

O volante Rodrigo Battaglia valorizou o ponto conquistado pelo Atlético-MG no jogo contra o São Paulo pela 35ª rodada do Brasileirão, neste sábado (23/11). Afinal, a partida aconteceu dentro do MorumBIS. “Ganhamos 1 ponto aqui (no estádio) que não é fácil”, destacou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A partida, que terminou em 2 a 2, teve duas fases bem distintas, pois foi elétrica no primeiro tempo e truncada na etapa final.

O argentino de 33 anos, que está no Atlético desde abril de 2023, agradeceu aos torcedores pelo apoio e avaliou o embate. “No segundo tempo a gente trocou um pouco o sistema e conseguimos controlar melhor o jogo do São Paulo”. Para Battaglia, uma das principais características do adversário é a dinâmica em campo.