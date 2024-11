Bahia busca empate com Athletico no fim e amplia jejum sob comando de Rogério Ceni

Sem vencer desde o dia 29 de setembro, o Tricolor empatou com o Rubro-Negro em 1 a 1, na Arena Fonte Nova, e caiu para 9º lugar no Brasileirão

O Tricolor não vence uma partida desde o dia 29 de setembro, quando superou o Criciúma por 1 a 0 na Arena Fonte Nova, e acumula cinco derrotas e dois empates nos últimos sete jogos. O resultado rebaixou o Bahia à nona colocação do Brasileirão, com 46 pontos, e vive um jejum sem precedentes sob o comando de Rogério Ceni.

O Bahia buscou, na base da insistência, o empate em 1 a 1 com o Athletico e evitou a quinta derrota consecutiva no Brasileirão. A igualdade no placar, contudo, não aliviou o clima de crise e a equipe terminou o jogo sob fortes vaias dos mais de 11 mil torcedores presentes na Arena Fonte Nova.

O técnico Rogério Ceni sofreu com novo desfalque antes mesmo do início da partida. Isso porque Thaciano sentiu um desconforto muscular durante o aquecimento da equipe e acabou vetado pelo departamento médico do Tricolor. O atleta passará por reavaliação para constatar se houve lesão.

Primeiro tempo

O Bahia apresentou maior posse nos primeiros 20 minutos de partida e, inclusive, teve as melhores chances iniciais do jogo. A melhor delas ocorreu aos 18′ com Jean Lucas, que finalizou à esquerda do gol do Athletico. Contudo, apesar do controle, o Tricolor insistiu em jogadas pelo lado direito e pouco mordeu o adversário – que manteve seu sistema defensivo organizado e apostou no contra-ataque.

O Tricolor passou a ter um volume maior de jogo próximo aos 30 minutos, justamente quando começou a trabalhar mais por dentro e passou a incomodar mais o Athletico. Aos 28′, Cauly, que estava sumido na partida, recebeu dentro da área e rolou para Everton Ribeiro quase na marca do pênalti. O camisa 10 finalizou sem força e facilitou para o goleiro Mycael na melhor oportunidade do primeiro tempo.

Resume-se o primeiro tempo em uma palavra: lento. O Bahia de Rogério Ceni (vaiado no intervalo) se apresentou como um ‘time de uma nota só’, com excessivas jogadas pelo lado direito e pouca ousadia. O Athletico, por sua vez, se contentou com apresentação defensiva do time e teve pouco sucesso nas tentativas ofensivas.