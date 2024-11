Auxiliar de Milito valoriza empate do Atlético com o São Paulo

Auxiliar de Diego Milito, Lucas Gonçalves valorizou o empate em 2 a 2 do Atlético com o São Paulo, na noite do último sábado (23), no Morumbis. Vale lembrar que o Galo abriu 2 a 0 com Paulinho, mas cedeu a igualdade no primeiro tempo. Ainda assim, ele viu o placar como “de bom tamanho”, pelo crescimento do Tricolor na partida.

“O início do jogo foi bem positivo para a gente. Conseguimos logo de cara fazer o gol, que circunstancialmente acaba nos dando uma confiança para reforçar o plano de jogo. A ideia era continuar com o mesmo desempenho, jogando de igual para igual, para buscar, inclusive, o terceiro gol. Inclusive, tivemos possibilidades, depois de 2 a 1, até do lance polêmico da questão do pênalti. O São Paulo começou a ter um pouco de vantagem, principalmente pelos lados. No segundo tempo, embora a gente não tenha conseguido evoluir muito no campo para criar situações de gol, pelo menos nas situações contra, elas acabaram sendo minimizadas. O empate acabou ficando de bom tamanho”, comentou o auxiliar de Milito, afinal, o treinador argentino sentiu-se mal e não foi para a entrevista.