André Silva analisa empate do São Paulo e vaga na Libertadores

Atacante reconhece que rendimento caiu no segundo tempo, mas elogia 'entrega' do time. Agora ´é brigar pelo G4 Crédito: Jogada 10

Após o empate em 2 a 2 com o Atlético Mineiro pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o centroavante André Silva, do São Paulo, celebrou a conquista da vaga na pré-Libertadores de 2025. Afinal, o resultado foi suficiente para que o time paulista carimbasse o acesso à fase de grupos da competição. “Queremos a vaga direto, depende do outro resultado. Mas colocamos o São Paulo na pré-Libertadores”, disse.

André Silva foi o autor do segundo gol do Tricolor – justamente o que garantiu o empate. Um alívio para o time e para a torcida que haviam tomado um susto logo no começo da partida. Afinal, o Atlético abriu o placar já no primeiro minuto. Paulinho, autor do gol, repetiu a dose aos 18′, mas Fausto Vera marcou gol contra favorecendo o São Paulo aos 24′. Então, André Silva fechou o placar nos acréscimos da etapa inicial. E os times mantiveram o 2 a 2 até o fim.

“Começamos um pouquinho mal o jogo , depois o time não desistiu, a torcida nos empurrou e conseguimos o empate”, disse. Centroavante destaca ‘entrega do time’ O atacante de 27 anos reconhece que a equipe paulista caiu de ritmo após o intervalo. “Terminamos o primeiro tempo muito bem, o time em cima, pressionando, querendo o terceiro gol. No segundo tempo a gente ficou um pouco mais baixo”.