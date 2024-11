Vovjoda afirma que Fortaleza não soube matar partida contra o Fluminense

Técnico argentino lamenta empate no Maracanã, com gol sofrido aos 40 minutos do segundo tempo Crédito: Jogada 10

O Fortaleza foi ao Maracanã nesta sexta-feira (22) para enfrentar o Fluminense pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após começar perdendo, o time conseguiu a virada, mas sofreu o empate aos 39 minutos da etapa final. O resultado mantém a equipe na briga pelo título, embora ainda esteja cinco pontos atrás do líder Botafogo. Na entrevista coletiva após o duelo, o técnico Juan Pablo Vojvoda destacou que sua equipe não conseguiu segurar o resultado nem definir a partida contra o Fluminense.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “O time fez uma boa partida, mas faltou eficiência para matar o jogo. Tivemos chances com o Breno Lopes e duas com o Hércules, mas falhamos na definição e acabamos sofrendo o empate. O futebol é assim, mas saímos com um pouco de dor porque estamos na disputa pelo título”, disse o treinador.

LEIA MAIS: Cano evita a derrota do Fluminense para o Fortaleza no Maracanã O Fortaleza também reclamou bastante de um pênalti não marcado a seu favor. Vojvoda relembrou um lance semelhante ocorrido contra o Palmeiras, em que a decisão da arbitragem foi diferente. “O árbitro [Raphael Claus] é ótimo, um dos melhores da América do Sul. Veja, não gosto de falar de arbitragem, mas houve o pênalti no Breno. Tivemos um lance parecido contra o Palmeiras. Ainda assim, não tenho o que dizer sobre o árbitro, que é excelente”, comentou o técnico.