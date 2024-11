Valencia joga após tragédia e meninos filmados na lama conhecem os ídolos

O Valencia voltou a campo neste sábado (23/11) jogando em casa diante do Betis num clima de emoção e superação. Afinal, houve sucessivos adiamentos devido à tragédia provocada pelas enchentes na cidade, no fim de outubro. Assim, torcedores, jogadores, equipes técnicas, árbitros e funcionários do estádio se uniram numa comovente homenagem às vítimas, na famosa e tradicional casa do clube, o Mestalla, fundado em 1923.

Vitória na retomada da atividade

E o retorno foi com sucesso na tabela. Afinal, o Valencia derrotou o Betis por 4 a 2. César Tarrega abriu o placar para os donos da casa, já aos 8 minutos. Perales fez gol contra dando um empate de bandeja ao adversário, mas se redimiu com dois gols seguidos aos 5 e 8 da etapa final para o Valencia. Diego López ainda ampliou para o anfitrião. E Ezequiel Ávila descontou par o visitante. O Vaqlewncia vai aos dez pontos, com três jogos a menos e na zona de rebaixamento. O Betis está no meio da tabela, com 20 pontos. Vitor Roque foi titular, mas acabou substituído durante o jogo.

Momentos de emoção em Valencia

Houve vários momentos especiais neste retorno aos gramados, em que os jogadores, inclusive, usaram uniforme especial em memória das vítimas. Logo na entrada dos atletas, aconteceu um encontro muito esperado que animou os presentes. Afinal, meninos que haviam repercutido nas redes sociais, quando jogaram bola numa rua enlameada da cidade após a enxurrada, receberam convite para conhecer os seus ídolos.

Garotada vibrou com seus ídolos

Dessa maneira, os jogadores, um a um, cumprimentaram e conversaram com a garotada. As crianças vibraram muito com a oportunidade de estar dentro de campo com os atletas do clube do coração.