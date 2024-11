Thuram brilha na goleada da Inter de Milão sobre o Verona

Com ótima atuação de Marcus Thuram, a Inter de Milão arrasou o Verona neste sábado, 23/11, pela 13ª rodada do Campeonato Italiano. O atacante francês, filho da lenda Lilian Thuram (lateral-direito campeão do mundo em 1998), fez dois belos gols e deu uma linda assistência na goleada. A Inter marcou cinco gols no primeiro tempo: Thuram (dois), Correa, De Vrij e Bisseck. Assim, apenas administrou o tempo na etapa final.

Assim, a Inter chega aos 28 pontos, brigando diretamente com Napoli, Atalanta, Fiorentina e Lazio pelo primeiro lugar. Por outro lado, o Verona, com 12 pontos, acende o sinal de alerta, pois pode ver os times da zona de rebaixamento (Z3) se aproximarem.