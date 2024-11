Seleção Feminina se apresenta para amistosos contra a Austrália

A Seleção Brasileira Feminina começou a se apresentar neste sábado (23/11), em Brisbane, na Austrália, onde o Brasil fará dois amistosos com as donas da casa. Desse modo, os compromissos são os últimos deste ano da Amarelinha. Ambos fazem parte do planejamento para a disputa da Copa América de 2025, no Equador, em julho. E, futuramente, para o Mundial de 2027, no Brasil.

Em função da logística, Arthur Elias terá, na quarta-feira (27), o único treinamento com todas as jogadoras à disposição, antes da disputa do primeiro amistoso da Seleção Brasileira com as Matildas. Após este duelo, começará a preparação para entrar em campo pela última vez em 2024. O segundo encontro com as australianas será no domingo (1º), às 5h45 (horário de Brasília), no CBUS Stadium, em Gold Coast.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.