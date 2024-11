São Paulo e Atlético empatam. Paulinho e Lucas Moura se destacam

São Paulo e Atlético-MG jogaram na noite deste sábado um clássico com dois tempos bem distintos. Nos primeiros 45 minutos, houve muitas emoções, com um jogo equilibrado e o placar de 2 a 2. No segundo tempo, no entanto, o confronto foi marcado por faltas, muitos amarelos e um duelo truncado. Assim, o placar do primeiro tempo não se alterou nesta partida válida pela rodada 35 do Brasileirão, no Morumbi. O Galo abriu 2 a 0, com gols de Paulinho: o primeiro aos 35 segundos (o mais rápido do Brasileiro) e outro aos 19. O São Paulo, por sua vez, buscou o empate com gols de Fausto Vera (contra) e André Silva.

Com o resultado, o São Paulo chega aos 59 pontos e permanece em sexto lugar. Sya chance de título acabou. Mas o time garantiu sua presença na Libertadores-2025, pelo menos nas fases eliminatórias. Por outro lado, o Atlético, com 44 pontos, ocupa o décimo lugar, a três pontos do Cruzeiro, que é o primeiro time dentro do G7.