Samuel Xavier ressalta após empate do Fluminense: ‘Ponto que pode fazer a diferença’

Lateral, que participou da origem do gol de Cano, explica que pela circunstância, a igualdade no placar ficou de bom tamanho

“A gente comemora um ponto, mas lamenta que em casa temos que conquistar os três pontos. Pelas circunstâncias do jogo, perdendo por 2 a 1, não podíamos sair derrotados daqui. Claro que nós queríamos a vitória, que era muito importante. Com dois jogos em casa, tínhamos que vencer o Fortaleza. O início foi bom para a gente, mas não pode levar dois jogos como a gente levou.”, disse.

Na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Fluminense caminhava para uma derrota para o Fortaleza, no Maracanã. No entanto, Germán Cano saiu do banco para deixar tudo igual, no empate por 2 a 2, que amenizou a instável atuação tricolor. Na zona mista, Samuel Xavier reiterou que o foco era nos três pontos, porém devido às circunstâncias, esse ponto pode ser importante na reta final.

Lutar até o fim da partida

Samuel Xavier fez a jogada do cruzamento para que Germán Cano conseguisse concluir, de cabeça, e ajudar no empate. O lateral-direito explicou que sentiu câimbra, porém preferiu permanecer e lutar até o fim. Além disso, explicou o lance do gol anulado do Leão do Pici.

“Senti câimbra na reta final, mas a gente tinha que virar a partida. O Mano perguntou se estava tudo bem, e eu respondi que dava para sustentar e ir até o fim. Ele mexeu mais na parte da frente e colocou o John Kennedy”, afirmou.

“No início do lance, eu vi que o bandeira levantou e que o jogador estava adiantado. Ali, tentei tirar a bola, mas o Thiago por ter girado, não me viu. Por desatenção, eu fui chutar e acabei pegando um pouco do pé dele. Estava impedido, um lance no fim do jogo, um pouco cansado. Mas o importante é que não validou o gol”, explicou.