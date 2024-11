Saiba detalhes da ação do Vasco contra Ramón Díaz

Advogado de Messi defende o Cruz-Maltino em ação contra o técnico argentino e seu filho, Emiliano Díaz. Atualmente. eles comandam o Corinthians Crédito: Jogada 10

A relação entre Ramón Díaz e Vasco foi boa enquanto durou. O técnico, que evitou o rebaixamento do clube no ano passado, agora defende o Corinthians, adversário do Cruz-Maltino neste domingo (24) pelo Campeonato Brasileiro. O treinador caiu nas graças da torcida enquanto estava no comando da equipe carioca. No entanto, meses após a sua saída, além de algumas falas sobre o Vasco, Ramón Díaz entrou com um processo contra o clube alegando que foi demitido sem justa causa em abril deste ano. Ele também alega que ficou sabendo da demissão pelo Twitter.

Assim, o Cruz-Maltino entrou com uma reconvenção — uma ação que permite ao réu de um processo apresentar um pedido contra o autor, no mesmo processo em que está sendo demandado. A ação do Vasco também é contra Emiliano Díaz, filho e auxiliar técnico de Ramón.

Na ação, o técnico ainda pede o valor da multa rescisória de R$ 30 milhões. Já o clube carioca cobra da dupla argentina o mesmo valor: R$ 18 milhões de Ramón e R$ 12 milhões de Emiliano.. No entanto, o Cruz-Maltino afirma que tem provas e testemunhas suficientes contra a dupla. De acordo com o “ge”, a defesa do clube carioca consiste em depoimentos de jogadores e funcionários que presenciaram o que o Vasco entende como um pedido de demissão. Além disso, há declarações públicas tanto de Ramón quanto de Emiliano. Saída de Ramón Díaz do Vasco Ramón Díaz deixou o comando do Vasco em abril de 2024, após a derrota por 4 a 0 para o Criciúma em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. A informação foi divulgada no Twitter do clube minutos depois do término da partida. Depois, pessoas da SAF do clube explicaram que a dupla pediu para sair. “O Vasco da Gama informa que imediatamente após a partida Ramón Díaz e Emiliano Díaz não fazem mais parte da comissão técnica”, dizia a nota oficial.