Palmeiras vence Atlético-GO e assume a liderança do Brasileirão

Este sábado, 23/11, foi de intensa festa para o Palmeiras. Afinal, o Verdão jogou com eficiência, fazendo um gol no primeiro tempo e segurando sem sustos o placar de 1 a 0 sobre o lanterna Atlético-GO no Antônio Accioly. O jogo, válido pela 35ª rodada, foi decidido com um gol de Raphael Veiga. Mas a melhor notícia veio do Rio. No Nilton Santos, o Botafogo empatou com o Vitória, 1 a 1. Dessa forma, o Palmeiras assume a liderança a três rodadas do fim da Série A, com 70 pontos, o mesmo do time carioca, mas está na frente por ter uma vitória a mais (21 a 20). E mais: nesta terça-feira, o Palmeiras recebe o… Botafogo! Se vencer, abrirá três de frente, restando seis pontos em jogo. Tricampeonato à vista!

Com esta derrota, em gramnado pesado e muita chuva no segundo tempo, o Atlético Goianiense é oficialmente o primeiro rebaixado do Brasileirão 2024. Na lanterna, com 26 pontos e apenas mais nove pontos a disputar, o máximo que conseguiria seria 35 pontos. O primeiro time fora do Z4, o Juventude, já tem 38.