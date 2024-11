Novela Hugo Souza: Corinthians quer partir para Justiça contra Flamengo

Briga dos dois maiores clubes do Brasil pelo goleirão de quase 2 metros se arrasta e ambiente fica mais tenso

O Corinthians quer partir para a Justiça para tentar adquirir em definitivo o goleiro Hugo Souza. Afinal, o Flamengo fez mais uma recusa na proposta do clube paulista. De acordo com o portal Meu Timão, a diretoria corintiana vai fazer uma nova investida e, desta vez, se não der certo, o caminho poderá ser no fórum.

“Eu posso judicializar a questão. Caso o Flamengo resolva criar dificuldades, uma medida judicial resguarda o Corinthians nesse aspecto porque o contrato é muito claro e objetivo”, afirmou o diretor jurídico do Corinthians, Vinicius Cascone, em entrevista ao “Tabelando”, programa do Meu Timão.