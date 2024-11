Marta pode ser campeã neste sábado nos EUA. Veja onde assistir

Time da Flórida, comandada pela Rainha, que está em grande fase, decide a NWSL, a liga feminina americana. Está atrás do 1º caneco Crédito: Jogada 10

Marta e o Orlando Pride podem conquistar, na noite deste sábado, 23/11, o título da NWSL, a liga mais importante do futebol feminino. A grande final será às 22h (de Brasília) no CPKC Stadium, em Kansas City. Esta é a 12ª edição da competição. Enquanto o Orlando Pride busca o primeiro título, o time de Washington está atrás do bicampeonato, já que venceu em 2021. O Orlando tem status de favorito. Afinal, além de contar com Marta voando baixo, tem outras duas brazucas se destacando: Angelina e Adriana. Além disso, nos quatro últimos confrontos entre as equipes, venceu todos.

Onde assistir O canal Disney+ transmitem a partir das 22h (de Brasília).

Como está o Orlando Pride, de Marta O Orlando Pride faz campanha excepcional e conta com Marta em grande fase (é a favorita a MVP). Foi líder da fase de classificação e, nos playoffs, eliminou o Chicago Red Stars por 4 a 1. Na semifinal, venceu o KC Current por 3 a 2, com direito a golaço da rainha. Enfim, Marta, mais uma vez, será o cérebro criativo da equipe do técnico inglês Seb Hines. Provável escalação: Moorhouse, Dyke, Sams, Strom e Abello; Angelina, McCutcheon, Watt e Adriana; Marta e Barbra Banda. Técnico: Seb Hines. Como está o Orlando Spirit O Washington Spirit ficou em segundo na classificação geral. Nos playoffs, eliminou o Bay por 2 a 1 e, na semifinal, após empate por 1 a 1 com o NY/NJ Gotham (atual campeã), levou a melhor nas penalidades por 3 a 0.