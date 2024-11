Leganés x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam neste domingo (24), às 14h30 (de Brasília), no estádio Municipal Buatarque, pela 14ª rodada do Espanhol

O Real Madrid volta a campo neste domingo (24), às 14h30 (de Brasília), quando visita o Leganés, no estádio Municipal de Buatarque. O jogo é válido pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol.

Os Merengues precisam da vitória para seguir a caça ao líder Barcelona. Os Blaugranas somam 33 pontos (jogam no sábado contra o Celta de Vigo), contra 27 do Real, que é o terceiro colocado, após vitória do Atlético de Madrid sobre o Alavés por 2 a 1. O Colchonero, agora, tem 29.