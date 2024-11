Kaio Jorge diz que Cruzeiro ‘tira lições’ do revés: ‘Mostramos a grandeza do clube’

“É triste todo um trabalho que a gente vinha construindo. O Cruzeiro, pelo contrário, não está acabado. Nós mostramos a grandeza do clube, do que somos capazes, mas infelizmente não foi uma noite inspirada. Vamos tirar lições dessa partida para entrar nos outros jogos mais ligados”, disse.

Autor do único gol do Cruzeiro na final da Sul-Americana contra o Racing. Kaio Jorge falou sobre o vice-campeonato e afirmou que o elenco deixou claro a grandeza do clube. O atacante também destacou que o grupo tirará lições da derrota por 3 a 1, no Paraguai, para chegar mais ligado nas próximas partidas.

“O Racing tem um estilo de jogo que busca a segunda bola, que é muito forte. No primeiro tempo, fizeram essa jogada, e não conseguimos encaixar a marcação. Assim que a gente começa a entender a partida, os atalhos começam a encurtar e tivemos um pouco mais de vantagem. Tomamos gols muito rápidos que dificultaram nosso jogo. Quando voltamos para o segundo tempo, ficamos com a bola, atacamos o espaço e controlamos um pouco”, salientou.

“Estou vivendo um momento muito bom no clube. Tive dificuldade no início, pois eu estava de férias e dificultou o ritmo de jogo. quando começo a ter sequência, as coisas começam a fluir com mais facilidade. A gente tem uma reta final importante no Brasileirão e nosso time tem qualidade. Iremos trabalhar para isso”, acrescentou.

Premiação e sequência da temporada

Apesar do revés, o clube mineiro fechou a participação na Sul-Americana com cerca de R$ 28,8 milhões de premiação. Esse montante é relacionado às cotas distribuídas pela Conmebol ao longo das fases do torneio continental.