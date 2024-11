Juventude empata no finzinho e Cuiabá fica à beira do rebaixamento

Empate entre Juventude e Cuiabá com gol gaúcho aos 49' do segundo tempo deixa o time matogrossense em situação crítica, perto da degola

O Juventude se livrou por muito pouco de uma derrota neste sábado (23/11), em Caxias do Sul. Afinal, o Cuiabá estava ganhando por 1 a 0 até os 49 do segundo tempo, gol de |Matheus Alexandre. Torcedores já contavam com a vitória na casa do adversário, que faria o time respirar um pouco na tabela. Entretanto, Nenê bateu de primeira, após cruzamento de Erick Farias, e acertou o canto da baliza. O goleiro Walter ainda se esticou para tentar fazer a defesa. Mas não deu. E a 35ª rodada do Brasileirão terminou com 1 a 1 no no estádio Alfredo Jaconi.

Dessa forma, o Cuiabá chega aos 30 pontos, em penúltimo lugar, e está praticamente rebaixado. Só pode cheghar aos 39 pontos e o primeiro fora do Z4 já tem 38, o Fluminense. Já o Juventude vai a 39 pontos, em 15º lugar, e está apenas dois pontos à frente do primeiro time dentro do Z4, o Criciúma, que tem 37.