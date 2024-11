Internacional x Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Colorado foca em garantir vaga na fase de grupos da Libertadores, mas também sonha em se aproximar do Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro

A partida terá a transmissão da Globo na TV aberta e do Premiere no sistema pay-per-view.

Internacional e Red Bull Bragantino se enfrentam, neste domingo (24), às 16h, no Beira-Rio, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado se encontra na quinta colocação e tem como principal objetivo garantir uma vaga na fase de grupos da próxima edição da Libertadores. Já o Massa Bruta passa por situação desesperadora na luta contra o rebaixamento, já que ocupa a incômoda 18ª colocação.

O Inter vive momento positivo com uma invencibilidade de 15 jogos, sendo três vitórias consecutivas. Graças a esta fase, os gaúchos conseguiram assegurar a participação na Libertadores do ano que vem. Mesmo assim, ainda falta definir se a participação será na etapa preliminar ou até mesmo na fase de grupos. Além disso, o técnico Roger Machado ainda sonha com o título. No atual cenário, a diferença para o Botafogo, líder da competição é de sete pontos, ainda com quatro jogos a serem disputados.

O treinador vai contar com voltas importantes ao time. Tratam-se dos laterais Bernabei na esquerda e Bruno Gomes na direita. Os dois cumpriram suspensão no último embate da equipe. Por outro lado, o volante Thiago Maia, que se tornou desfalque por conta de dores musculares ainda será reavaliado. A propósito, o experiente Fernando deve recuperar a titularidade no meio de campo na vaga de Rômulo.

Como chega o Red Bull Bragantino

O Massa Bruta passa por uma fase completamente distinta do adversário. Afinal, não conquista uma vitória na Série A há dez partidas. Por conta deste cenário, o time paulista entrou na zona de rebaixamento. O comandante Fernando Seabra terá três baixas para o duelo com o Internacional: o lateral-direito Nathan Mendes, com dores na perna esquerda, além do meio-campista Eric Ramires e do atacante Thiago Borbas, ambos com lesões na coxa direita.

INTERNACIONAL X BRAGANTINO



35ª rodada da Série A do Brasileirão 2024

Local: Arena Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Data: 24/11/2024, às 16h (de Brasília)

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando (Rômulo), Bruno Henrique (Thiago Maia) e Alan Patrick; Bruno Tabata, Wesley e Borré. Técnico: Roger Machado.

BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista, Jhon Jhon e Lincoln; Vinicinho e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ)

Auxiliares: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)