Guarani x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragem

Este domingo, 24/11, pode ser de festa ou de decepção para a imensa torcida do Ceará. Afinal, às 18h30 (de Brasília), o time visitará o Guarani no Brinco de Ouro, em jogo da última rodada da Série B. Em terceiro lugar, com 63 pontos, o Ceará depende apenas de seus esforços para voltar à elite do Brasileirão. Se vencer, não dependerá de nenhuma combinação de resultados.

No entanto, os cearenses podem subir mesmo com derrota ou empate (veja abaixo). Mas há um detalhe: mesmo fora de casa, o Vozão é favorito. Afinal, seu rival é o lanterna e já está rebaixado. Tudo indica, aliás, que a torcida do Ceará será maioria. Até o início da tarde deste sábado, 2.500 dos 3.500 ingressos destinados aos torcedores cearenses estavam vendidos.