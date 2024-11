Final da Sul-Americana: caminho do Cruzeiro até a final teve mais ‘sustos’

Relembre a trajetória dos finalistas até a grande decisão da Sul-Americana-2024, que ocorrerá neste sábado (23), em Assunção, no Paraguai Crédito: Jogada 10

No melhor estilo “Brasil x Argentina”, Cruzeiro e Racing disputam a final da Copa Sul-Americana 2024 neste sábado (23), às 17h (de Brasília), no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai. Os finalistas foram líderes de seus respectivos grupos na primeira fase, mas os argentinos passaram pelo mata-mata com mais conforto. Durante a fase de grupos, o Cruzeiro somou três vitórias e três empates, terminando no topo do Grupo B, que também tinha Universidad Católica, Alianza e Unión La Calera. Da mesma forma, o Racing foi o líder do Grupo H, com Bragantino, Coquimbo Unido e Sportivo Luqueño. Na campanha, cinco vitórias e uma derrota.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Trajetória de Racing e Cruzeiro no mata-mata Já no mata-mata, o Cabuloso encontrou mais dificuldade durante o caminho. Aliás, para chegar até a final, o Cruzeiro precisou eliminar dois times argentinos – Boca Juniors e Lanús. Do mesmo modo que o Racing teve que passar por duas equipes brasileiras – Athletico-PR e Corinthians.