Diniz analisa falhas e explica estratégia do Cruzeiro: ‘Não fomos pegos de surpresa’

Em reconstrução desde que voltou à elite do futebol brasileiro, o Cruzeiro esteve novamente em uma final continental depois de 15 anos. No entanto, a equipe não conseguiu se impor diante do Racing, no Paraguai, e perdeu por 3 a 1 na decisão da Sul-Americana Segundo o técnico Fernando Diniz, o time não foi pego de surpresa e sabia a maneira que o adversário iria atuar.

“O time que iniciou a partida era o correto na minha opinião. Contra o Lanús, fora de casa, na semifinal, Walace foi muito bem no jogo. Na minha concepção, ele tinha que iniciar o jogo. Mas o time, como um todo, não iniciou bem a partida. Sentiu um pouco, talvez, o peso da decisão e tentou se encontrar, tomando dois gols no início. Com a troca, colocando o Lucas Silva, ganharíamos mais mobilidade. Os gols foram erros coletivos, no segundo tempo tivemos uma melhora acentuada, fizemos um gol e poderíamos ter empatado a partida”, analisou.