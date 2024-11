De olho no Palmeiras: Botafogo tem oito pendurados contra o Vitória

O Botafogo entra em campo neste sábado (23), às 19h30 (de Brasília), diante do Vitória, no Nilton Santos, para seguir líder do Campeonato Brasileiro. Contudo, a equipe precisa ficar atenta, afinal oito jogadores estão pendurados com dois cartões amarelos e, caso advertidos novamente, estarão suspensos para o duelo decisivo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, na próxima terça-feira (26).

O jogo contra o Alviverde é considerado a final antecipada, já que ambos os times brigam pelo título brasileiro. No momento, o Botafogo soma 69 pontos, contra 67 do Palmeiras. Faltam quatro rodadas para o fim da competição.