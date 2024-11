Corinthians x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Em um confronto direto na busca por uma vaga na próxima Libertadores, Corinthians e Vasco medem forças neste domingo (24), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. Nesse sentido, o confronto acontece pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro em uma reta final que promete ser eletrizante.

Na classificação, o Timão vive ótimo momento na temporada, com cinco triunfos consecutivos. Assim, alcançou a marca de 44 pontos, na 9ª posição, que fez a equipe se afastar do Z4 e sonhar com a competição continental. O Cruz-Maltino, por sua vez, perdeu as últimas três partidas e segue com 43 pontos, na 10ª colocação.