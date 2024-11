Com salário milionário, Haaland pode ser preso por causa de 400 reais

Sua orO atacante Erling Haaland corre risco de ser preso por causa de 65 euros – o equivalente a quase R$ 400. A informação do jornal suíço Blick chega a espantar, tendo em vista o salário astronômico do craque norueguês, que é de R$ 14,3 milhões mensais e está para ter um generoso aumento. Afinal, Haaland ganha quase 20 milhões de euros por ano no clube britânico, onde é um dos destaques do time.

Segundo o Blick, Haaland está com ficha na polícia da Suíça pela falta de pagamento de uma multa de trânsito. A anotação foi no cantão de Vaud, localidade de 800 mil habitantes no oeste do país, onde mora o pai do jogador.