Chelsea perde um gol inacreditável, mas vence Leicester pelo Inglês

Vitória por 2 a 0 fora de casa mantêm o time londrino no G4. E Blues não fizeram mais um gol por causa de lance inesperado Crédito: Jogada 10

O Chelsea foi até Leicester, no King Power Stadium, neste sábado, 23/11. Muito superior, venceu os donos da casa por 2 a 1, com gols de Jackson e Enzo Fernández para os Blues e Jordan Ayew para o Leicester. O jogo abriu a 12ª rodada da Premier League Inglesa, Assim, com o resultado, os londrinos chegam aos 22 pontos, sustentando o terceiro lugar. Mas o Leicester, parado nos dez pontos, corre risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento. Contudo, além dos gols, o Chelsea viveu uma situação esdrúxula. Aos oito do segundo tempo, Madueke (que teve um gol anulado no primeiro tempo), ficou na frente de Palmer num lance que que os dois estavam livre. Palmeir chutou. Mas em cima do companheiro, quase na linha, e a bola saiu.

O Chelsea teve maior imposição ofensiva do que os donos da casa. Para se ter ideia, no primeiro tempo foram oito finalizações contra duas do Leicester e 65% de posse de bola. Não por acaso, os londrinos foram para o intervalo com a vantagem. Aos 15 minutos, em um lance de muita raça, em que ganhou duas vezes a disputa com Faes, Nicolas Jackson bateu para fazer 1 a 0. O Chelsea chegou a marcar com Madueke, mas o VAR anotou impedimento de Cucurella, que deu a assistência para o companheiro.

O Leicester fazia forte marcação, até mesmo violenta. Aos 28, Ndidi pegou feio João Félix, na frente do árbitro. Porém, o juiz em vez de expulsar o jogador do Leicester, deu apenas o amarelo. Já o Leicester, quando foi ao ataque, teve uma chance com um chute de fora da área, e só. Inacreditável! No segundo tempo, o Chelsea seguiu mais ofensivo. E ocorreu um lance inusitado aos oito minutos. Após encaixar contra-ataques, a bola chutada por Jackson e defendida por Hermansen ficou a um metro do gol vazio para Palmer e Madueke. Bastava um ou outro mandar para a rede. Palmer foi quem chutou, mas na perna de Madueke, que “salvou o Leicester”. Dois gols na reta final Mas, aos 29, veio o segundo gol. Cucurella fez um passe para Jackson, que sobrou para Enzo Fernández, e, com o gol quase vazio, cabeceou para a rede. Contudo, o Leicester conseguiu um golzinho nos acréscimos, com Ayew, de pênalti.