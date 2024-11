Cássio pede desculpas à torcida do Cruzeiro após vice: ‘Triste e doloroso’

Goleiro entende que a Raposa não conseguiu se impor diante do Racing, que explorou bem a segunda bola e ficou com o título

Com muitos erros, sobretudo no primeiro tempo, o Cruzeiro perdeu por 3 a 1 para o Racing, em Assunção, no Paraguai, na final da Sul-Americana. Assim, o goleiro Cássio admitiu que a equipe não conseguiu colocar em campo tudo que preparou para a decisão. O arqueiro pediu desculpas para a torcida, que tinha esperanças de coroar a reconstrução do clube com o título.

“Acho que a gente não conseguiu jogar. É um adversário que explorou o que tem de melhor. Muita briga pela segunda bola, e acabamos tomando dois gols. No segundo tempo, equilibramos o jogo e fizemos o primeiro. Até tivemos chance de empatar, mas não conseguimos. no desespero do final, tomamos o terceiro. É triste, doloroso perder o título. A confiança no trabalho, da maneira que chegamos à final. Agora, é terminar bem o Campeonato Brasileiro e ano que vem chegar forte”, explicou.