Cano projeta duelo contra o Criciúma e pede apoio da torcida do Fluminense

Atacante entrou no decorrer da partida com o Fortaleza e marcou o gol de empate, que ajudou o tricolor carioca ficar fora do Z4

O atacante Germán Cano entrou no decorrer da partida entre Fluminense e Fortaleza e marcou o gol que evitou a derrota do Tricolor Carioca no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta sexta-feira (24). Ao final da partida, o argentino analisou o resultado.

Com o empate, o Fluminense ficou apenas uma colocação acima da zona de rebaixamento, com 37 pontos. O time enfrentará o Criciúma na terça-feira, dia 26, novamente no Maracanã. Cano projetou o confronto decisivo na luta contra o rebaixamento, já que o time catarinense ocupa a 17ª posição, com 37 pontos, um a menos que o time carioca.