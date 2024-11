Bahia x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia e Athletico se enfrentam na tarde deste domingo (24), às 16h, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvodor, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o oitavo colocado na tabela, com 46 pontos, e vem com uma sequência de quatro derrotas consecutivas. Já o Furacão é o 14º, com 40 pontos, e quer a terceira vitória consecutiva para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento.

Onde assistir

O jogo será transmitido pela Rede Globo para o estado da Bahia e Região Metropolitana de Curitiba. O resto do país poderá acompanhar pelo canal Premiere.