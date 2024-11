Augusto Melo, do Corinthians, se pronuncia e defende gestão

Presidente está pressionado no cargo; Conselho do clube convocou reunião para votação de impeachment na próxima semana

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, usou suas redes sociais para postar uma carta aberta ao torcedor. Ele está pressionado no cargo e, na próxima quinta-feira (28), terá uma votação para um possível processo de impeachment no clube.

Dessa forma, o presidente se pronunciou e falou sobre sua gestão. Ele citou pontos positivos, como o “projeto Memphis” e os pagamentos em dia do elenco.