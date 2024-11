Atlético-GO x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Verdão encara o lanterna e, se vencer e o Botafogo tropeçar, assume a liderança do Brasileirão

O Palmeiras visita o Atlético-GO neste sábado (23/11), às 19h30, no estádio Antônio Acciolly, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Dragão pode ser rebaixado já nesta rodada caso não vença seu adversário em casa. Além disso, os goianos precisam vencer e ainda torcer para outros resultados para não cair para a Série B. Já o Verdão conseguiu encurtar a distância para o líder em dois pontos e pode assumir a primeira posição em caso de triunfo e tropeço do Botafogo.

A Voz do Esporte fará a transmissão deste jogo. O esquenta começa às 18h sob o comanto de Gabriel Belmonte. Com a bola em jogo, Ricardo Froede estará na narração. João Miguel Lotufo e Pedro Rigoni