Apesar do vice, Cruzeiro fecha Sul-Americana com quase R$ 30 milhões em premiação

Raposa fica com cerca de R$ 28,8 milhões, montante é relacionado às cotas distribuídas pela Conmebol ao longo das fases do torneio

O Cruzeiro sucumbiu diante de um Racing mais bem organizado em campo e perdeu por 3 a 1, em Assunção (PAR), na final da Sul-Americana. Apesar do vice, a Raposa fechou a participação no torneio continental com cerca de R$ 28,8 milhões de premiação. Esse montante é relacionado às cotas distribuídas pela Conmebol ao longo das fases do torneio continental.

Caso conseguisse o título, o clube poderia embolsar mais 6 milhões de dólares (R$ 32,6 milhões) e ultrapassar marca de R$ 50 milhões. Por outro lado, como ficou com o vice, a Raposa leva 2 milhões de dólares, cerca de R$ 10,8 milhões, pela presença na final.