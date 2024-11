Abel conta as ‘batalhas’ que faltam para o Palmeiras e elogia Botafogo: ‘Brilhante’

O técnico Abel Ferreira, da SE Palmeiras, em jogo contra a equipe do EC Juventude, durante partida válida pela trigésima rodada, do Campeonato Brasileiro, Série A, no Estádio Alfredo Jaconi. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) Crédito: CESAR GRECO

Em entrevista coletiva após a vitória do Palmeiras sobre o Atlético Goianiense, no Estádio Antonio Accioly, a casa do adversário, neste sábado (23/11), o técnico Abel Ferreira disse que agora faltam “três batalhas”. “E a mais importante é a próxima, contra uma equipe brilhante”, disse Abel, elogiando o Botafogo.

A vitória por 1 a 0 sobre o time goiano pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro foi magra, mas suficiente, pois garantiu os três pontos que levaram o Verdão ao topo da tabela. Afinal, o Botafogo empatou com o Vitória no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, obtendo apenas 1 ponto. Assim, ambos estão com 70 na tabela, mas o Palmeiras tem mais vitórias (21 a 20). “Hoje foi uma ‘final’. Se não ganhássemos não adiantaria de nada”, disse Abel. O jogo entre o primeiro e o segundo colocados no Brasileirão será na terça-feira (26/11), no Allianz Parque. Começa às 21h30 (de Brasília) com enorme expectativa. Afinal, vai colocar frente a frente os dois times com mais chance de título.

Abel Ferreira pergunta sobre São Pedro O jogo deste sábado teve gramado pesado por causa da chuva. E o assunto não passou em branco na entrevista de Abel Ferreira. O treinador português, inclusive, perguntou o nome do padroeiro que protege contra o mau tempo no Brasil. “São Pedro”, responderam os jornalistas. “Rezei pra que o campo resistisse minimamente bem”, declarou. Até a próxima partida, os atletas do Palmeiras terão apenas um intervalo bem curto para descanso.

“O mais importante é recuperar os jogadores, temos dois dias, tivemos três jogos seguidos”, afirmou Abel. Abel: ‘Cada jogador é um mundo’ O técnico fez questão de agradecer aos torcedores – que “foram calorosos tanto no hotel como aqui (no estádio)”. Assim, ele disse que o time vai precisar muito do apoio de sua torcida e ressaltou – como costuma fazer – a importância do aspecto psicológico dos jogadores, que sofrem cobranças com a “obrigação de ganhar”. “Jogadores não são máquinas. Eles têm emoções, inseguranças, medos, alegrias. Cada jogador é um mundo”, declarou.