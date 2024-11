Yuri Alberto busca artilharia do Brasil e melhor temporada na carreira

Centroavante está a três gols de Pedro, do Flamengo, na briga pelo posto de goleador máximo do país Crédito: Jogada 10

Yuri Alberto passa por um momento especial no Corinthians. Com gols nas últimas quatro partidas do Timão, o centroavante vive sua melhor fase desde que se tornou jogador profissional e pode conquistar algo inédito em sua carreira. Afinal, o jogador pode terminar o ano de 2024 como o maior goleador do Brasil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os 27 gols anotados neste ano permitem ao jogador sonhar com a artilharia máxima do país. O atacante do Timão é o segundo maior goleador do Brasil em 2024, apenas três gols atrás de Pedro, do Flamengo. Como o rival não entrará em campo mais no ano, Yuri depende do próprio desempenho para garantir a marca.