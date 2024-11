William Gomes vai de solução a sem espaço no São Paulo

Atacante foi titular no jogo mais decisivo do Tricolor na temporada, mas agora soma poucos minutos nos últimos embates do Brasileirão Crédito: Jogada 10

Uma das grandes promessas do atual elenco e peça fundamental da equipe em uma parte da temporada, o jovem William Gomes perdeu espaço no São Paulo. O garoto ganhou chances em jogos importantes no ano, como no duelo contra o Botafogo, pela Libertadores. Mas atualmente, soma poucos minutos nas últimas partidas do Brasileiro.

William entrou só na partida contra o Cuiabá, no começo de outubro, duelo em que o São Paulo foi derrotado por 2 a 0. Desde então, o Tricolor disputou cinco jogos pelo Campeonato Brasileiro e não saiu do banco de reservas. Recentemente, o atacante passou o período da Data Fifa em atividades com a seleção brasileira sub-20 e acabou preservado contra o RB Bragantino.