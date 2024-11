Vegetti publica desabafo após mais um revés do Vasco: ‘Não vamos decepcioná-los’

Atleta posta mensagem à torcida durante a madrugada e projeto duelo com o Corinthians, decisivo para as pretensões do Cruz-Maltino Crédito: Jogada 10

Horas depois da derrota para o Internacional, em São Januário, Vegetti desabafou nas redes sociais sobre o momento do Vasco na temporada. De acordo com o atacante, “os jogadores não podem sentir o peso da camisa de um dos maiores clubes do Brasil”. O argentino também projetou o duelo com o Corinthians, decisivo para as pretensões do clube carioca na próxima Libertadores. ” A gente tem que trabalhar mais duro, colocar o rosto no campo e falar o que é certo e o necessário. Não há mais desculpas, também não vamos procurar culpados porque todos somos responsáveis por este momento”, disse o jogador.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na próxima rodada, o Cruz-Maltino encara o Timão no domingo (24), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em confronto direto por vaga na Pré-Libertadores. O time carioca soma 43 pontos, um a menos que o adversário. No entanto, ambas seguem vivas na briga por uma vaga na próxima edição do torneio continental.