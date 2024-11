São Paulo x Atlético-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo e Atlético-MG medem forças neste sábado (23/11), às 21h30, no Morumbis, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista é o sexto colocado e ainda busca terminar entre os cinco primeiros e conseguir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Já o Galo é o 11° e, apesar de estar com a cabeça na final da Libertadores, também tem chances de garantir um lugar no torneio continental ano que vem pelo Brasileirão. Os mineiros estão a quatro pontos do rival Cruzeiro, que hoje abre o G-7 da competição.

Como chega o São Paulo

O técnico Luis Zubeldía deve ter três retornos importantes para esta partida. Afinal, o zagueiro Arboleda, o meia Wellington Rato e o volante Bobadilla treinaram normalmente com o restante do elenco e serão relacionados para o embate. O centroavante Calleri, com dores na coxa esquerda, está listado como dúvida e tem chances remotas de atuar. Entretanto, a verdadeira dor de cabeça do treinador argentino está na lateral-esquerda. Isso porque Welington e Jamal Lewis estão no departamento médico. Além disso, Sabino, que atuou no setor nas últimas partidas, está suspenso. Assim, o comandante deve apostar no jovem Patryck, com Michel Araújo sendo outra opção.