Saiba como a decisão da Sul-Americana pode ajudar o Grêmio na luta contra o rebaixamento

Cruzeiro, finalista do torneio continental, é o adversário seguinte do Imortal no Campeonato Brasileiro; duelo ocorre na próxima quarta-feira

O Grêmio deu continuidade a preparação para o seu compromisso seguinte, diante do Cruzeiro, nesta sexta-feira (22). O elenco terá uma semana livres com atividades antes do embate com a Raposa. Antes disso, os mineiros vão disputar a a final da Sul-Americana, neste sábado (23). Ou seja, o Imortal vai observar o desempenho do seu próximo adversário durante os seus preparativos e torce para que consiga conquistar o título. Até porque este resultado pode favorecer os gaúchos na luta contra o rebaixamento. A equipe mineira vai enfrentar o Racing, da Argentina, em Assunção, no Paraguai. Se o Cruzeiro tiver sucesso em assegurar este troféu, consequentemente carimba uma vaga na próxima edição da Libertadores. Assim, seus últimos quatro compromissos da Série A serão apenas para cumprir tabela. Deste modo, mesmo que na teoria e indiretamente o cenário seria favorável para o Grêmio. Vale ressaltar que devido a sua campanha irregular o Tricolor Gaúcho ainda tem riscos de queda para a Segunda Divisão. Afinal, se encontra na 13ª colocação, com uma vantagem de somente três pontos para o Z4. O Imortal, aliás, não vence há três rodadas na Série A. O embate com o Cruzeiro vai ocorrer na próxima quarta-feira (27), às 21h, no Mineirão, pela 35ª rodada da Série A.

