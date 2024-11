Roger Machado mantém esperança de título viva no Internacional

O Internacional foi até São Januário nesta quinta-feira (21) e, com uma excelente exibição, derrotou o Vasco por 1 a 0, gol do atacante Wesley, em jogo válido pela 34ª rodada. O resultado fez o Colorado chegar a 62 pontos e brigar diretamente com o Flamengo pelo G4, já que empatou em pontos e ocupa a quinta colocação.

“Matematicamente, ainda é possível. A diferença diminuiu, mas precisamos fazer nossa parte. Propus aos atletas que fizéssemos nossa parte. O objetivo foi atingir o mais rápido possível os pontos para a Libertadores e ter chances de brigar pelo título. Não é proibido sonhar. Trabalhamos com os pés no chão. A cada boa atuação, solidificamos o trabalho e colocamos pressão em quem está à frente”, disse Roger Machado.

Por fim, Roger comentou sobre a vitória diante do Vasco em São Januário. O Internacional não sofreu muito, mesmo atuando nos domínios do time carioca, e contou com a estrela de Wesley para vencer.

“Foi um jogo controlado. Tivemos volume no primeiro tempo, mas poderíamos ter tido mais conclusões. No segundo tempo, transformamos o volume que criamos no gol da vitória. Algumas bolas cruzadas pela presença do Vegetti. Ajustamos a bola parada do Vasco para não sofrermos. Penso que merecemos o placar”, concluiu Roger.