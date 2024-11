Rodri elogia Vini Jr e cita interesse do Real Madrid: ‘Melhor clube da história’

Vencedor da Bola de Ouro, espanhol exalta história do clube merengue e abre portas para uma possível transferência no futuro

Vencedor da Bola de Ouro, Rodri voltou a despertar o interesse do Real Madrid. Em entrevista ao programa espanhol “El Larguero”, o meio-campista, que atualmente defende as cores do Manchester City, abriu as portas para uma possível transferência ao clube merengue.

Após a polêmica da disputa da Bola de Ouro, em que muitos achavam que Vini Jr deveria ter ficado com o prêmio, o espanhol fez questão de exaltar o brasileiro a quem considera “um dos melhores jogadores do mundo”.

“Vinicius é um dos melhores jogadores do mundo. Acho que é um cara inteligente e com o tempo vai se dar conta de que quanto mais estiver concentrado no campo, melhor será. Tem coisas a melhorar, como todos. É jovem e terá pessoas que o aconselhem bem, ainda mais no Real Madrid, que é um clube com valores”, acrescentou.

Por fim, Rodri destacou que pretende voltar aos gramados para a disputa da Liga das Nações e do Mundial de Clubes de 2025. Vale lembrar que ele se recupera de uma grave lesão no joelho direito e acompanha de longe a temporada do Manchester City e da seleção espanhola.