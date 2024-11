Rafael Paiva se desculpa após declarações sobre torcida do Vasco

Após irritar o torcedor do Vasco com a partida abaixo tecnicamente na derrota contra o Inter e também por declarações pós-jogo, o técnico Rafael Paiva se pronunciou nesta sexta-feira (22), dia seguinte ao revés diante o Colorado. Ao fim do duelo, em coletiva em São Januário, afinal, o comandante afirmara que “eu não vejo torcida vaiar mais jogador do que a torcida do Vasco”, ao responder pergunta sobre as críticas do público presente ao zagueiro Léo e o meia Galdames.

Ele exaltou a força da torcida, lembrando da união com o grupo para que o time conquistasse bons resultados neste período desde que assumiu. Paiva também aproveitou, assim, para pedir o apoio do torcedor no processo de reestruturação do clube.

Veja o que o técnico do Vasco disse

“A responsabilidade de representar o Vasco da Gama é enorme. Ontem (21) um recorte minha na coletiva chamou atenção quando destaquei o nível de exigência do torcedor vascaíno. Peço desculpas se não me expressei da melhor forma. Foi no momento mais turbulento do Vasco em 2024 que nós (torcida + grupo) respondemos da melhor forma. Temos quatro jogos pela frente para fechar a temporada e vamos lutar com todas as nossas forças para buscar o maior número de vitórias. E o apoio deste torcedor é fundamental neste processo, como foi ao longo de toda a história do clube e desta temporada. Sei do privilégio de vestir essas cores e que a exigência do torcedor é sempre para o melhor e para o que o Vasco merece.”