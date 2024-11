Racing x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca de um inédito título da Copa Sul-Americana, Racing e Cruzeiro se enfrentam na final do torneio neste sábado (23), às 17h (horário de Brasília), no Estádio General Pablo Rojas, também conhecido como “La Nueva Olla”, em Assunção, no Paraguai. Este será o sexto encontro entre “Brasil e Argentina” na decisão da competição. Confira as principais informações do confronto.

Onde assistir

Como chega o Racing

Como chega o Cruzeiro

RACING X CRUZEIRO

Copa Sul-Americana 2024 – Final

Local: Estádio General Pablo Rojas – Assunção, Paraguai

Data e horário: 23/11/2024, às 17h (de Brasília)

RACING: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa e García Basso; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Quintero e Gabriel Rojas; Adrián Martínez e Maximiliano Salas. Técnico: Gustavo Costas

CRUZEIRO: Cássio; William, João Marcelo, Villalba e Marlon; Lucas Romero, Walace, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Gabriel Veron e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Nicolás Tarán (URU) e Carlos Barreiro (URU)

VAR: Leodán González (URU)

Onde assistir: SBT, ESPN, Disney+ e Paramount+