Murilo passa por exames no Palmeiras e não tem lesão detectada

Zagueiro deixou o campo contra o Bahia com dores e é dúvida para o duelo contra o Atlético Goianiense, no sábado Crédito: Jogada 10

O Palmeiras treinou na manhã desta sexta-feira (22/11), na Academia de Futebol, e finalizou a preparação para o confronto com o Atlético-GO. As duas equipes têm duelo marcado para sábado (23/11), às 19h30 (de Brasília), no Antônio Accioly, em Goiânia, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A comissão de Abel Ferreira comandou trabalhos técnicos em campo reduzido e uma atividade recreativa. Contudo, a boa notícia ficou por conta do zagueiro Murilo. Afinal, o defensor deixou o duelo contra o Bahia no segundo tempo com dores, na última quarta-feira (20/11), em Salvador, dando lugar a Gustavo Gómez.

O jogador passou por exames e não teve nenhuma lesão detectada. Contudo, o defensor permaneceu na parte interna do centro de excelência e seguiu um cronograma individualizado sob supervisão de membros do Núcleo de Saúde e Performance. Assim, ele não tem presença garantida no duelo contra o Atlético Goianiense. Apesar da provável ausência, o Palmeiras tem Gustavo Gómez disponível para formar a dupla de zaga com Vitor Reis. No elenco, o lateral-direito Mayke, o meio-campista Richard Ríos e o atacante Estêvão reforçam o grupo, após cumprirem suspensão na última rodada. Um provável Palmeiras tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Raphael Veiga e Mauricio; Dudu (Felipe Anderson), Estêvão e Rony (Flaco López).