Milan x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem

Rivais se enfrentam neste sábado (23), pela 13ª rodada do Campeonato Italiano; veja como chegam as equipes para o clássico

Com o título da Serie A absolutamente em aberto, chegou a vez de um grande clássico italiano neste sábado (23), após paralisação de duas semanas para a Data Fifa. Afinal, dois dos possíveis candidatos se enfrentam em jogaço no San Siro: Milan x Juventus, às 14h (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Italiano.

A equipe rossonera, por mais que esteja em sétimo, a oito pontos do líder Napoli, tem dos melhores elencos da competição e visa se recuperar, subindo na tabela. Já a Juve, que, apesar de invicta, vem na sexta posição, está apenas a dois pontos do Napoli.