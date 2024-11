Libertadores: Atlético-MG sinaliza que será o Peñarol da vez

Time carijó repete estratégia dos uruguaios, tranca a casa, cria factoide, se abraça à muleta do vitimismo e expõe fragilidade do Botafogo

O Atlético de Minas Gerais vestiu uma camisa amarela e preta para celebrar o empate com o Botafogo por 0 a 0, na última quarta-feira (20), no Independência. Era um dos finalistas da Copa Libertadores que estava em campo, no Horto, pela rodada 34 do Campeonato Brasileiro. Mas poderia ser o Peñarol, que, aliás, passou longe de garantir vaga no dia 30, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. A urgência de criar um “fato novo” moldou a estratégia da equipe carijó na prévia da grande decisão. O Galo logrou êxito diante do plano traçado e saiu de campo com a parte mental fortalecida.

Em Montevidéu, o Peñarol quase aparelhou o estado uruguaio para ter torcida única no jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores e inflamou sua torcida a pedir a libertação dos pibes. No mês passado, os anjinhos saquearam quiosques, roubaram trabalhadores e provocaram distúrbios no Recreio dos Bandeirantes. O clube charrúa, porém, conseguiu emplacar a narrativa que os pobrecitos foram vítimas de uma emboscada das quatro torcidas cariocas. Cínico, o presidente do Carbonero ainda culpou o Botafogo pela prisão dos muchachos. Pronto. Já estava criada uma atmosfera hostil para receber o rival que lhe havia aplicado um inapelável 5 a 0 na ida.