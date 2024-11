Leicester x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Premier League 2024/25 após a pausa para a Data Fifa de novembro. Neste sábado (23), Leicester e Chelsea se enfrentam às 9h30 (de Brasília), na partida de abertura da 12ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no King Power Stadium e coloca frente a frente duas equipes que brigam por objetivos distintos na competição.

Em seu retorno à elite do futebol inglês, o Leicester faz uma campanha irregular e não vive um bom momento. Isto porque o time vem de duas derrotas nos últimos três jogos e está na 15ª posição, com 10 pontos, apenas três a mais que o Crystal Palace, primeiro na zona de rebaixamento.

Ao mesmo tempo, o Leicester enfrenta uma série de problemas no elenco. Patson Daka, Jakub Stolarczyk, Hamza Choudhury, Bobby De Cordova-Reid, Ricardo Pereira e Abdul Fatawu, todos lesionados, serão desfalques neste sábado.

Além disso, Facundo Buonanotte vai cumprir suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos e também desfalca a equipe.

Como chega o Chelsea

Por outro lado, o Chelsea briga na parte de cima da tabela e está na terceira posição, com 19 pontos. No entanto, os Blues não vencem há duas rodadas e precisam voltar a somar pontos para seguir na cola dos líderes. No momento, a diferença para o líder Liverpool é de nove pontos.