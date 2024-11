Juventude x Cuiabá: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste sábado (23), o Juventude recebe o Cuiabá em um duelo desesperado pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho vem embalado após empatar com o Grêmio fora de casa e respirar fora do Z4. Já a equipe mato-grossense chega pressionada, após perder para o Flamengo em seus domínios, precisando de um verdadeiro milagre para se salvar. A partida está marcada para as 19h30 (de Brasília) no estádio do Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Onde assistir

O canal Premiere transmite a partida ao vivo.